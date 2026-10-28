Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы подготовят к зимнему сезону

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы подготовят к работе в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Сооружение включает шесть тоннелей, образующих вместе с пятью эстакадами многоуровневую Кутузовскую транспортную развязку.

В работах будут задействованы бригада коммунальных служб, тоннелемоечная и поливомоечная машины. Поверхности сооружения очистят механическим и ручным методами с применением нейтрального моющего средства. Для проведения работ полностью ограничивать движение не будут, полосы перекроют поочередно.

Ранее в столичном метрополитене завершили установку вторых дверей к зиме. Это необходимо для исключения сквозняков и теплопотери. Всего специалисты смонтировали 6 тысяч конструкций. Также заработали воздушно-тепловые завесы.

