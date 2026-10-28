Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по сельхозтехнике под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику в селе Бессоновка в Белгородской области. В результате погиб мирный житель, сообщил оперштаб региона в мессенджере MAX.

Кроме того, при атаках противника в Белгородском округе повреждена квартира в многоквартирном доме. В Шебекинском округе повреждения получили коммерческий объект, два частных и два многоквартирных дома.

Ранее четыре человека пострадали при ударах украинских беспилотников по приграничью Белгорода. Двое мужчин и женщина получили ранения в селе Вознесеновка Шебекинского округа, их доставили в больницу.

Также в городе Грайвороне FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, плеча и ног. Его госпитализировали.