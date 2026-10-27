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27 октября, 07:46

Политика

Россия планирует подписать соглашения о недропользовании с 6 странами Африки

Фото: 123RF.com/nordroden

Россия намерена в ближайшее время заключить новые соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере недропользования с шестью африканскими государствами. Об этом ТАСС сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии России в преддверии третьего саммита "Россия – Африка".

В настоящее время российская сторона сотрудничает с африканскими странами на основании 21 двустороннего документа. Взаимодействие включает совместное геологическое изучение территорий, обмен данными и подготовку перспективных проектов.

Третий саммит "Россия – Африка" состоится в Москве 28 и 29 октября. В мероприятии примут участие представители около 50 стран.

Участники встречи намерены обсудить развитие политических связей, торгово-экономических отношений и инвестиционного взаимодействия.

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