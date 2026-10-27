Охотник случайно застрелил человека в Иркутской области

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Охотник случайно застрелил человека в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом сообщила служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

Инцидент произошел при пристрелке тепловизионного прицела к личному карабину на территории закрепленных охотничьих угодий в темное время суток. В настоящее время следственные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, в Осинском районе охотник по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение – он находится на лечении. В связи с этими случаями служба напомнила охотникам о необходимости неукоснительно соблюдать требования безопасности при обращении с охотничьим оружием.

Ранее в Пермском крае охотник случайно выстрелил в грибника, приняв его за дикое животное. Пострадавший скончался. Когда стрелявший понял, что произошло, он вызвал врачей и сотрудников полиции. Он также признал свою вину и раскаялся.