Два исторических деревянных дома горят в центре Томска

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар охватил два деревянных здания в исторической части Томска. Его площадь, по предварительной оценке, достигла 700 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Томской области.

Возгорание произошло в домах по адресу улица Рузского, дом 17 и переулок Плеханова, дом 34. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

На месте происшествия работают 50 человек и 16 единиц техники.

Оба здания относятся к объектам деревянного зодчества и включены в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

Ранее сообщалось, что двое пожарных серьезно пострадали при тушении пожара в усадьбе "Узкое" на юго-западе Москвы. На спасателей рухнули конструкции – это произошло в момент, когда их разбирали.