Фото: телеграм-канал "Полиция Нижегородской области"

Сотрудники полиции задержали ранее несудимого жителя Богородска, который ночью 22 октября оставил на улицах города два предмета, внешне схожих с взрывными устройствами, сообщили в МВД Нижегородской области.

Один из муляжей мужчина оставил на территории автозаправочной станции, второй – около административного здания. После этого он уехал на автомобиле супруги.

Когда предметы обнаружили, полицейские незамедлительно объявили план "Перехват". Задержать подозреваемого удалось сотрудникам Госавтоинспекции в Выксе. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигуранта заключили под стражу.

Следователям предстоит установить мотив преступления. Полиция также выясняет, кто еще причастен к организации и совершению преступления. Машину изъяли и поставили на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Подмосковья, находившийся на борту самолета с признаками опьянения, угрожал захватить воздушное судно. В аэропорту Волгограда его задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По решению суда ему назначили шесть суток административного ареста.

