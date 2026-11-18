Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Леонид Тамбиев покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение между клубом и специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию.

9 ноября гендиректор "Динамо" отстранил Тамбиева от выполнения должностных обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ореховский.

Тамбиев не появился на матче с "Шанхай Дрэгонс", который состоялся 5 ноября в Санкт-Петербурге. Игра закончилась победой "Динамо" со счетом 3:2. Однако на матче с нижегородским "Торпедо" (3:4) специалист присутствовал.

Тамбиев возглавил "Динамо" летом 2026 года. До этого назначения он работал главным тренером владивостокского "Адмирала". Также Тамбиев входил в штаб петербургского СКА.

