Женщина за девять минут родила шесть детей

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Американка родила три пары близнецов за девять минут,

Как говорится в сообщении больницы Техаса в Facebook, женщина родила четырех мальчиков и двух девочек.

Дети, а также молодая мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков, передает "Вечерняя Москва".

Представители медучреждения отмечают, что шанс на рождение шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

Ранее в Индии родились сиамские близнецы. У детей общее туловище и конечности, но при этом две головы.