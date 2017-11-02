Ребенок с двумя головами родился в Индии

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В индийском штате Махараштра родились сиамские близнецы. У детей общее туловище и конечности, но при этом две головы. При рождении малыши весили 3,7 килограмма.

Как сообщают "Аргументы недели", у близнецов были собственные легкие и сердце, однако одна на двоих печень. Врачи сразу предупредили родителей, что разделить детей без ущерба для процессов жизнедеятельности практически невозможно.

У близнецов при рождении были серьезные проблемы с дыханием, и они скончались через сутки после появления на свет. По словам доктора Санджая Бэнсода, это был крайне редкий случай.

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