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Общество

4 марта, 16:18

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Последствия напряженного матча: у жительницы Красноярска начались схватки прямо на трибуне

Керлинг и новая жизнь: у болельщицы Универсиады–2019 начались схватки прямо на матче
общество спорт эксклюзив

3 марта состоялся матч по керлингу в рамках Универсиады–2019 в Красноярске, где женская сборная России встретилась со спортсменками из Великобритании. Противостояние было настолько захватывающим, что у одной из болельщиц, находившейся на девятом месяце беременности, начались схватки и вскоре она родила ребенка. Участницы сборной России пожелали здоровья новорожденному. Подробности – в материале портала Москва 24.

Матч сборной России против команды из Великобритании в рамках второго тура соревнований стартовал в 19:00 по местному времени во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове Отдыха. Страну-хозяйку турнира на льду представляли Мария Комарова, Ульяна Васильева, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина и Анна Веневцева. А без пяти минут родители наблюдали за зрелищем с трибун.

Схватки у 29-летней жительницы Красноярска начались прямо во Дворце спорта. Именно оттуда девушку забрала машина скорой помощи и доставила в роддом. Отметим, что на трибунах практически никто не заметил, что женщине стало плохо.

Портал Москва 24 пообщался с болельщиками матча, которые очень удивлялись, узнав об инциденте. Собеседники отмечали, что не видели ни скорой помощи, ни как девушку увозили, – вообще ничего, что могло хотя бы намекнуть на какой-либо инцидент на трибунах. Один из болельщиков заявил, что это заслуга сотрудников Дворца спорта. "Службы Дворца спорта сработали хорошо, и зрители спокойно смотрели соревнования", – рассказал порталу Москва 24 мужчина. А Николь Новикова призналась порталу, что об инциденте узнала только из новостей, хотя и была на трибунах во время именно этого матча.

Фото: krsk2019.ru

Жительницу Красноярска еще до завершения противостояния россиянок и англичанок доставили в родильный дом № 2, где в шесть утра на свет появился здоровый мальчик весом три килограмма 180 граммов, а ростом 51 сантиметр. Причем роды случились точно в срок.

Как заявил краевой Минздрав, в настоящее время и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Родители решили назвать мальчика Кириллом. Это первый ребенок в семье.

Молодая мама не успела досмотреть матч по керлингу, поэтому так и не увидела, что российские спортсменки одержали победу над сборной Великобритании со счетом 7:6. Кстати, они очень обрадовались, узнав об истории новорожденного Кирилла. Ведь теперь их победное выступление ассоциируется с началом новой жизни.

Фото: kraszdrav.ru

"Какие приятные новости", – поделилась впечатлениями с порталом Москва 24 Екатерина Кузьмина. Спортсменка пожелала здоровья маме и малышу, а также пригласила Кирилла в будущем присоединиться к их виду спорта. "Будем рады видеть новых людей в керлинге", – добавила спортсменка.

Сокомандница Кузьминой Ульяна Васильева присоединилась к пожеланиям подруги и добавила, что у мальчика непременно есть шансы стать знаменитым спортсменом:

Какая классная информация, желаем крепкого здоровья малышу и маме. Ждем новую звезду керлинга.

Павелко Анастасия

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