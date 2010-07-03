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16:59

Голубой кристалл достали из желудка ребенка в Москве

медицина

16:59

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Четырехлетний ребенок случайно проглотил декоративный кристалл во время игры. Он пожаловался маме, и та отвезла его в детскую ГКБ имени Башляевой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Еще до обращения к медикам ребенок начал часто глотать слюну и выпил около двух литров воды. При этом он жаловался на боль в груди и позывы к рвоте.

Мальчика положили в хирургическое отделение, где ему сделали рентген грудной и брюшной полости, однако это не помогло обнаружить инородное тело. Тогда врачи провели эндоскопическое исследование и нашли кристалл на дне желудка. Инородное тело с заостренным концом вытащили прямо во время процедуры. После короткого наблюдения ребенка отпустили домой.

По словам главврача больницы Исмаила Османова, дети с проглоченными предметами обращаются за помощью ежедневно. "При позднем обращении есть опасность развития осложнений: перфорация полого органа, перитонит. Прошу родителей быть бдительными и настороженными", – отметил Османов.

В столичном Депздраве добавили, что после проглатывания больших предметов у детей появляются рвота и тошнота. Кроме того, они могут жаловаться на боль в горле при глотании как следствие травмы слизистой пищевода.

В феврале из кишечника 10-летней девочки достали пять магнитных шариков. Пациентку выписали на следующий день после операции.

медицина

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