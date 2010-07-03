Столичные врачи спасли девочку с ожогами 55% тела и создали ей новое лицо

Врачи детской городскую клинической больницы №9 имени Сперанского спасли восьмилетнюю девочку с ожогами 55% тела, сообщает Агентство "Москва".
Ребенка доставили в столичную клинику из города на юге России. Ей поставили диагноз ожоги, несовместимые с жизнью. Столичные специалисты не только спасли ребенку жизнь, но и вернули девочке лицо.
Ожоги III степени покрыли лицо ребенка, голову, шею, тело, обе руки и ноги, в связи с чем пациентка не могла дышать самостоятельно. Ее сразу положили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочке назначили инфузионную, антибактериальную, обезболивающую, антисекреторную, противогрибковую, симптоматическую терапии.
В первые же сутки комбустиологи выполнили большой объем операций, удалив омертвевшие ткани на площади 30% поверхности тела. Через два дня они очистили еще 25%. Утраченный кожный покров полностью был восстановлен за 1,5 месяца. Затем хирурги приступили к работе с лицом, которое пострадало больше всего. Чтобы восстановить ткани, врачи выполнили трансплантацию собственного кожного лоскута ребенка и полностью воссоздали утраченные покровы.
После восстановительного периода девочкой занялись специалисты по реабилитациии. Они поставили ее на ноги, разрабатывали легкие и суставы девочки, сшили ей компрессионную одежду, заново учили писать и рисовать. В дальнейшем девочке восстановят веки и проведут шлифование рубцов.
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