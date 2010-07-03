Выпавшую из окна четвертого этажа девочку спасли в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Врачи скорой помощи спасли трехлетнюю девочку, которая потянулась за птицей и выпала из окна четвертого этажа, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрав.

Уточняется, что девочка незаметно от родителей забралась на подоконник, вытолкнула москитную сетку, потянулась рукой за птицей и упала на асфальт. Скорую помощь вызвала соседка.

"Прямо на месте врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра, подкапсульный разрыв селезенки", – говорится в сообщении.

Врачи экстренно обработали раны, зафиксировали переломы, установили катетер в вену и начали лекарственную терапию. На данный момент ребенка перевели в травматологическое отделение Морозовской детской больницы.