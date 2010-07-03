Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Отрадном

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Следователи начали проверку по факту гибели 2-летней девочки, выпавшей из окна квартиры на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

По данным СК, 11 апреля около дома на улице Мусоргского нашли тело ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, девочка залезла на подоконник и выпала из окна 13-го этажа. В это время ее мать находилась в соседней комнате.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. В СК напоминают, что детей ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей без присмотра в квартирах с открытыми окнами.