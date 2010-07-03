Двое детей выпали за сутки из окон в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За одни сутки в Подмосковье двое детей выпали из окон через москитные сетки. Следственный комитет проводит проверки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.
Накануне в Сергиевом Посаде трехлетний мальчик, оставшись дома один, выпал из окна квартиры на втором этаже. После падения ребенка доставили в больницу с ушибом поясничного отдела спины.
Еще один случай произошел в Пушкине. Там из окна на втором этаже выпал через сетку мальчик 1,5 лет. Ребенок сам открыл окно и, облокотившись на сетку, выпал. У ребенка диагностировали трещину тазобедренного сустава.
11 апреля двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на северо-востоке столицы. Ребенок залез на подоконник и выпала из окна 13-го этажа. В это время ее мать находилась в соседней комнате.
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