Двое детей выпали за сутки из окон в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За одни сутки в Подмосковье двое детей выпали из окон через москитные сетки. Следственный комитет проводит проверки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Накануне в Сергиевом Посаде трехлетний мальчик, оставшись дома один, выпал из окна квартиры на втором этаже. После падения ребенка доставили в больницу с ушибом поясничного отдела спины.

Еще один случай произошел в Пушкине. Там из окна на втором этаже выпал через сетку мальчик 1,5 лет. Ребенок сам открыл окно и, облокотившись на сетку, выпал. У ребенка диагностировали трещину тазобедренного сустава.

11 апреля двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на северо-востоке столицы. Ребенок залез на подоконник и выпала из окна 13-го этажа. В это время ее мать находилась в соседней комнате.