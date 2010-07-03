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09:17

Столичные врачи вытащили ключи из желудка ребенка

медицина

09:17

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва”/Депздрав Москвы

Специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.

"Ключи находились на полке в прихожей, девочка постоянно с ними играла, и мама совершенно не боялась за дочь. Мама пыталась самостоятельно вытащить ключи, но не смогла. Девочка часто кашляла, у нее появились сильное слюноотделение и жалобы на боль в области груди", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента здравоохранения.

Врачи извлекли металлические предметы из желудка ребенка при помощи эндоскопа.

Накануне сообщалось, что хирурги спасли лицо упавшей со скутера 15-летней девочки. Москвичка не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате столкновения девушку доставили в Морозовскую детскую больницу, у нее были диагностированы различные оскольчатые переломы лица, перелом кисти, а также компрессионный перелом позвонков.

Кроме того, московским врачам удалось вылечить полностью парализованного пациента. Он поступил в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации после сложной операции на позвоночнике. Мужчина прошел индивидуальный курс лечебной гимнастики.

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