Столичные врачи вытащили ключи из желудка ребенка

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва”/Депздрав Москвы

Специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.

"Ключи находились на полке в прихожей, девочка постоянно с ними играла, и мама совершенно не боялась за дочь. Мама пыталась самостоятельно вытащить ключи, но не смогла. Девочка часто кашляла, у нее появились сильное слюноотделение и жалобы на боль в области груди", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента здравоохранения.

Врачи извлекли металлические предметы из желудка ребенка при помощи эндоскопа.

Накануне сообщалось, что хирурги спасли лицо упавшей со скутера 15-летней девочки. Москвичка не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате столкновения девушку доставили в Морозовскую детскую больницу, у нее были диагностированы различные оскольчатые переломы лица, перелом кисти, а также компрессионный перелом позвонков.

Кроме того, московским врачам удалось вылечить полностью парализованного пациента. Он поступил в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации после сложной операции на позвоночнике. Мужчина прошел индивидуальный курс лечебной гимнастики.

