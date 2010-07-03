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10:23

Столичные хирурги восстановили лицо упавшей со скутера 15-летней девочки

происшествия

10:23

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные хирурги спасли лицо упавшей со скутера 15-летней девочке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что москвичка не справилась с управлением из-за чего врезалась впереди стоящий забор. В результате столкновения девушку доставили в Морозовскую детскую больницу, у нее были диагностированы различные оскольчатые переломы лица, перелом кисти, а также компрессионный перелом позвонков.

"Мультидисциплинарной бригадой врачей-хирургов была успешно проведена высокотехнологичная операция. В процессе хирургического вмешательства была произведена опорно-контурная пластика нижней стенки глазницы и нижнеглазничного края с применением индивидуального моделирования титанового сетчатого имплантата, а также остеосинтез костей кисти", – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что операция прошла успешно. Девушку уже выписали из больницы, она стремительно идет на поправку.

Ранее столичные врачи спасли 17-летнюю гимнастку после падения с 10-метровой высоты. В отделении челюстно-лицевой хирургии пострадавшую прооперировали. Ей сделали открытую репозицию при помощи металлоостеосинтеза костных переломов челюсти.

Травму ноги зафиксировали гипсом. Операция прошла успешно.

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