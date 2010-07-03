Столичные хирурги восстановили лицо упавшей со скутера 15-летней девочки

Столичные хирурги спасли лицо упавшей со скутера 15-летней девочке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что москвичка не справилась с управлением из-за чего врезалась впереди стоящий забор. В результате столкновения девушку доставили в Морозовскую детскую больницу, у нее были диагностированы различные оскольчатые переломы лица, перелом кисти, а также компрессионный перелом позвонков.
"Мультидисциплинарной бригадой врачей-хирургов была успешно проведена высокотехнологичная операция. В процессе хирургического вмешательства была произведена опорно-контурная пластика нижней стенки глазницы и нижнеглазничного края с применением индивидуального моделирования титанового сетчатого имплантата, а также остеосинтез костей кисти", – рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что операция прошла успешно. Девушку уже выписали из больницы, она стремительно идет на поправку.
Ранее столичные врачи спасли 17-летнюю гимнастку после падения с 10-метровой высоты. В отделении челюстно-лицевой хирургии пострадавшую прооперировали. Ей сделали открытую репозицию при помощи металлоостеосинтеза костных переломов челюсти.
Травму ноги зафиксировали гипсом. Операция прошла успешно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.