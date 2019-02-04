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08:41

Столичные врачи спасли 17-летнюю гимнастку после падения с 10-метровой высоты

происшествия

08:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Врачи детской городской клинической больницы святого Владимира спасли 17-летнюю воздушную гимнастку, упавшую с 10-метровой высоты, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел перед Новым годом во время генерального прогона циркового шоу. Лебедка на металлическом тросе поднимала двух воздушных гимнастов в воздух над бассейном с плотом, на который гимнасты должны были спуститься.

Металлический трос лопнул, и гимнастка упала прямо на этот плот. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее двусторонний переломом нижней челюсти, сотрясение головного мозга, переломом пяточной кости и травму связок голеностопного сустава.

В отделении челюстно-лицевой хирургии пострадавшую прооперировали. Ей сделали открытую репозицию при помощи металлоостеосинтеза костных переломов челюсти.

Травму ноги зафиксировали гипсом. Операция прошла успешно, сейчас девушка активно идет на поправку и в будущем планирует продолжить спортивную и цирковую карьеру.

происшествия

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