Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания

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Врачи института оториноларингологии имени Свержевского вернули пациентке с патологическим сужением гортани возможность дышать. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

К медикам женщина поступила с диагнозом гранулематоз с полиангиитом. Это заболевание ведет к воспалению стенок сосудов и поражению верхних дыхательных путей, а также глаз, легких и почек.

У пациентки разрослась рубцовая ткань, которая "захватила" гортань и мешала ей дышать. Кроме того, женщина жаловалась на одышку.

Хирурги решились на баллонную дилатацию рубцового сужения гортани: они растянули просвет специальным баллоном, который раздулся внутри суженного участка.

"Операция прошла успешно, пациентка отметила значительное улучшение дыхания. Из клиники пациентку выписали уже через несколько дней", – заключили в пресс-службе.

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