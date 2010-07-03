Столичные врачи спасли глаз пациента с пересаженным сердцем

Врачи ГКБ имени Боткина успешно прооперировали пациента с глаукомой. Вмешательство осложняла ранее перенесенная пересадка сердца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
В больницу мужчина пришел с жалобами на снижение зрения, тяжесть в глазу, сужение широты обзора и головную боль. У него нашли некомпенсированную глаукому третьей стадии.
"Приняли решение о срочной операции, но ситуация осложнялась тем, что ранее пациент перенес трансплантацию сердца. Сочетание таких серьезных условий, как донорский орган и глаукома – крайне редкий случай", – уточнили в пресс-службе.
Со слов офтальмохирурга Андрея Лапочкина, мужчина мог ослепнуть, поскольку повышение внутриглазного давления ускоряло процесс раздавливания сетчатки.
В итоге медики по собственной методике сделали пациенту специальный клапан из тканей глаза, который снизил внутриглазное давление. Вся операция заняла около часа.
"Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном наблюдении у врача-офтальмолога", – сказано в сообщении.
Ранее врачи Морозовской детской клинической больницы спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга. Они удалили пораженную часть кости и установили раздвижной эндопротез.
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