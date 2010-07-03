Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.

Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, чаще всего диагностируется в подростковом и молодом возрасте. Метастазы при ней распространяются довольно быстро.

Первые симптомы на голени появились у мальчика в мае прошлого года, но, как и боли при ходьбе, он связал их с травмой, полученной на тренировке. После нескольких курсов химиотерапии опухоль уменьшилась. Тогда у врачей появилась возможность прооперировать ребенка.

Операцию, которая длилась семь часов, провели в марте. Медики удалили пораженную часть кости и установили раздвижной эндопротез, длина которого может увеличиваться по мере роста мальчика. Таким образом, ребенку спасли ногу.

Заведующий отделением клинической онкологии Морозовской больницы Максим Кубиров рассказал, что эндопротезирование длинных трубчатых костей при злокачественных опухолях у детей в больнице проводится второй раз. По его словам, это "золотой стандарт" в онкологической ортопедии.

Операция прошла успешно, мальчик продолжает проходить лечение, но чувствует себя хорошо.