Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, чаще всего диагностируется в подростковом и молодом возрасте. Метастазы при ней распространяются довольно быстро.
Первые симптомы на голени появились у мальчика в мае прошлого года, но, как и боли при ходьбе, он связал их с травмой, полученной на тренировке. После нескольких курсов химиотерапии опухоль уменьшилась. Тогда у врачей появилась возможность прооперировать ребенка.
Операцию, которая длилась семь часов, провели в марте. Медики удалили пораженную часть кости и установили раздвижной эндопротез, длина которого может увеличиваться по мере роста мальчика. Таким образом, ребенку спасли ногу.
Заведующий отделением клинической онкологии Морозовской больницы Максим Кубиров рассказал, что эндопротезирование длинных трубчатых костей при злокачественных опухолях у детей в больнице проводится второй раз. По его словам, это "золотой стандарт" в онкологической ортопедии.
Операция прошла успешно, мальчик продолжает проходить лечение, но чувствует себя хорошо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.