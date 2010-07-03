Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Столичные врачи вылечили полностью парализованного пациента. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, 31-летний мужчина снова смог ходить.

Он поступил в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации после сложной операции на позвоночнике, передает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что пациент занимался с психологами, которые "помогали молодому пациенту преодолевать физическую и моральную боль и настраивали его на позитивный результат".

Мужчина также прошел индивидуальный курс лечебной гимнастики, в ходе которого с помощью массажа укреплялись мышцы спины и брюшного пресса.

Массаж чередовался с электростимуляцией мышц. Также реабилитация включала водолечение, ЛФК и физиопроцедуры. Сейчас мужчина передвигается самостоятельно и полностью обслуживает себя в быту, указали в Депздраве.

Кроме того, "благодаря силе воли, упорству и слаженному взаимодействию команды врачей", мужчина смог не только восстановиться, но и вернуться к работе в области информационных технологий, а также заняться скандинавской ходьбой.

Ранее нейрохирурги спасли восьмилетнюю девочку с переломанным после ДТП черепом в Ногинске.