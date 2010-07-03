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17:56

В Китае хирурги исправили руки девочки, родившейся с 14 пальцами

за рубежом медицина дети

17:56

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Фото: Shenyang Medical College

В Китае прооперировали трехлетнюю девочку, которая родилась с 14 пальцами на руках. Об этом сообщает Daily Mail.

У девочки на каждой руке было по два лишних пальца. Помимо этого, ее кисти имели разную форму, что осложняло работу врачам: два левых пальца срослись, а правые – выросли из большого пальца. Подобный дефект был обнаружен у членов семьи девочки на протяжении пяти поколений.

Ребенку провели операцию в центральной больнице медицинского колледжа Шэньяна в северо-восточной провинции Ляонин. Кроме главной задачи по удалению лишних пальцев, медики скорректировали девочке форму больших пальцев, а также изменили направление их роста с помощью специальных конструкций.

Хирург Чжан Цзе признался, что с такими проблемами он сталкивается не так часто, однако, несмотря на это, операция прошла успешно. Спустя месяц после операции девочка чувствует себя хорошо.

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за рубежом медицина дети

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