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12:25

Пациента с редкой грыжей на диафрагме прооперировали в Реутове

медицина

12:25

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пациента с редким заболеванием прооперировали в подмосковном Реутове. На данный момент пациент проходит послеоперационное восстановление в стационаре и чувствует себя хорошо, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

"Хирурги Центральной городской клинической больницы в Реутове провели операцию мужчине с редким заболеванием – грыжей Морганьи", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Как уточняется, пациент жаловался на постоянные затруднения дыхания.

По словам Матвеева, болезнь характеризуется появлением грыжи на диафрагме, что приводит к смещению органов брюшной полости – они давили на легкое пациента. Он отметил, что хирурги удалили грыжу и вернули органы брюшной полости в правильное положение.

медицина

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