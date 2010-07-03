Московские врачи имплантировали искусственный желудочек сердца нового поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Столичные врачи провели первую в России имплантацию искусственного желудочка сердца нового поколения. Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского прооперировали пациента с тяжелой формой застойной сердечной недостаточности, которая развилась из-за дилатационной кардиомиопатии. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Устройство разработано московскими учеными совместно со специалистами НИИ", – уточняется в сообщении. Операция длилась пять часов и прошла успешно. Мужчина прошел реабилитационный период, и спустя две недели его выписали из стационара.

Ранее сообщалось, что врачи Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Шумакова в Москве провели первую в мире успешную одновременную пересадку легких и печени. Операцию провели 9-летнему ребенку с муковисцидозом.