Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 13:29

Город

Каток в Парке Горького откроют к юбилейному, 95-му ледовому сезону

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Парке Горького откроют каток к юбилейному, 95-му ледовому сезону. Это произойдет зимой после завершения работ третьего этапа благоустройства, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Для самых юных посетителей будет доступна детская ледовая площадка. Гостей ждет зимняя программа: театральные представления, световые шоу и музыкальные выступления", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Площадка заработает впервые после обновления Пушкинской набережной и Фигурного фонтана. Площадь катка превысит 18 тысяч квадратных метров. В первый раз он открылся в 1931 году и занимал 125 тысяч квадратных метров – тогда лед был естественным, и кататься можно было при подходящей погоде. Современная площадка работает даже при температуре до плюс 10 градусов.

Длина ледовых дорожек и аллей составит 2,3 километра. Кататься можно будет в том числе вокруг фонтана и по небольшому участку обновленной Пушкинской набережной. Детский каток займет более 1,4 тысячи квадратных метров. Для взрослых и детей будет доступен прокат тренажеров-помощников фигуристов. Также подготовят пять теплых павильонов проката общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров.

Техническая подготовка началась летом. При создании фонтанного комплекса специалисты комплекса городского хозяйства проложили 4,5 тысячи метров хладагентных сетей для холодильных установок, которые образуют лед.

Смонтировали 26 специальных колодцев, подготовили основание катка и уложили айс-маты площадью почти 18,3 тысячи квадратных метров. Через коллекторы и трубопроводы их подключили к холодильным установкам.

Поверхность сначала полностью проморозят, затем начнут заливать воду. Лед будут намораживать постепенно, слой за слоем. В завершение каток прольют горячей водой, чтобы выровнять поверхность. Для обслуживания задействуют восемь ледовыравнивающих машин.

К одному существующему павильону добавили три сборно-разборных, еще один появился в спортивной зоне. В них будут работать пункты проката и раздевалки. Ограждение катка протяженностью почти 4,7 тысячи метров получит встроенную управляемую подсветку; она станет частью световых шоу.

Третий этап благоустройства Парка Горького охватил 17,45 гектара, включая площадь перед главным входом. У арки главного входа отреставрировали фасад и кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. На площади появились прогулочные дорожки и места для отдыха, высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, в том числе розы, гортензии и хвойные культуры, установили арт-объекты.

Площадь фонтана после модернизации выросла в три раза – с 3,6 тысячи квадратных метров до 11 тысяч. Водная гладь занимает 6,6 тысячи квадратных метров. Фонтан состоит из трех чаш – основной и двух малых. Число струй увеличилось в 12 раз, с 94 до 1 119, а максимальная высота выросла с 25 до 60 метров.

Фонтан стал крупнейшим в России фонтанным комплексом с проекционным двухсторонним водным экраном более чем из 2,8 тысячи струй, включая свыше 1,7 тысячи "струй тумана".

Ранее в Москве начали разрабатывать программу празднования 100-летия Парка Горького. Юбилейные мероприятия планируют проводить на протяжении всего 2028 года. Празднование не ограничится территорией парка. В программу войдут события городского и общероссийского уровня, а само торжество приобретет международное значение.

В "Лужниках" начали монтировать мультимедийный каток

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика