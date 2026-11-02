Каток в Парке Горького откроют к юбилейному, 95-му ледовому сезону

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Парке Горького откроют каток к юбилейному, 95-му ледовому сезону. Это произойдет зимой после завершения работ третьего этапа благоустройства, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Для самых юных посетителей будет доступна детская ледовая площадка. Гостей ждет зимняя программа: театральные представления, световые шоу и музыкальные выступления", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Площадка заработает впервые после обновления Пушкинской набережной и Фигурного фонтана. Площадь катка превысит 18 тысяч квадратных метров. В первый раз он открылся в 1931 году и занимал 125 тысяч квадратных метров – тогда лед был естественным, и кататься можно было при подходящей погоде. Современная площадка работает даже при температуре до плюс 10 градусов.

Длина ледовых дорожек и аллей составит 2,3 километра. Кататься можно будет в том числе вокруг фонтана и по небольшому участку обновленной Пушкинской набережной. Детский каток займет более 1,4 тысячи квадратных метров. Для взрослых и детей будет доступен прокат тренажеров-помощников фигуристов. Также подготовят пять теплых павильонов проката общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров.

Техническая подготовка началась летом. При создании фонтанного комплекса специалисты комплекса городского хозяйства проложили 4,5 тысячи метров хладагентных сетей для холодильных установок, которые образуют лед.

Смонтировали 26 специальных колодцев, подготовили основание катка и уложили айс-маты площадью почти 18,3 тысячи квадратных метров. Через коллекторы и трубопроводы их подключили к холодильным установкам.

Поверхность сначала полностью проморозят, затем начнут заливать воду. Лед будут намораживать постепенно, слой за слоем. В завершение каток прольют горячей водой, чтобы выровнять поверхность. Для обслуживания задействуют восемь ледовыравнивающих машин.

К одному существующему павильону добавили три сборно-разборных, еще один появился в спортивной зоне. В них будут работать пункты проката и раздевалки. Ограждение катка протяженностью почти 4,7 тысячи метров получит встроенную управляемую подсветку; она станет частью световых шоу.

Третий этап благоустройства Парка Горького охватил 17,45 гектара, включая площадь перед главным входом. У арки главного входа отреставрировали фасад и кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. На площади появились прогулочные дорожки и места для отдыха, высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, в том числе розы, гортензии и хвойные культуры, установили арт-объекты.

Площадь фонтана после модернизации выросла в три раза – с 3,6 тысячи квадратных метров до 11 тысяч. Водная гладь занимает 6,6 тысячи квадратных метров. Фонтан состоит из трех чаш – основной и двух малых. Число струй увеличилось в 12 раз, с 94 до 1 119, а максимальная высота выросла с 25 до 60 метров.

Фонтан стал крупнейшим в России фонтанным комплексом с проекционным двухсторонним водным экраном более чем из 2,8 тысячи струй, включая свыше 1,7 тысячи "струй тумана".

Ранее в Москве начали разрабатывать программу празднования 100-летия Парка Горького. Юбилейные мероприятия планируют проводить на протяжении всего 2028 года. Празднование не ограничится территорией парка. В программу войдут события городского и общероссийского уровня, а само торжество приобретет международное значение.

