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15 октября, 10:09

Экономика

Парки столицы приглашают компании принять участие в проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Парки Москвы, подведомственные департаменту культуры, открывают для бизнеса новые возможности участия в проекте "Зима в Москве", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В прошлом сезоне на площадках парков реализовали свыше 200 партнерских интеграций, а число мероприятий, организованных предпринимателями, превысило тысячу.

Подходящий формат сотрудничества с городом компания выбирает сама: оформление новогодних елей и территории в стилистике проекта, собственная бренд-зона, участие в общей программе мероприятий или рассказ о своей продукции на катках, лыжных и тюбинговых трассах.

Для того чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на специальном портале, отправить ее по электронной почте business-seasons@mos.ru или оставить в тематическом разделе на сайте "Парки Москвы".

Бренд "Вкусвилл" стал партнером проекта на катках в трех парках – ландшафтном парке "Митино", "Сокольниках" и Измайловском парке. Там работали зимние пикниковые станции, где гости могли согреться и перекусить, а также шла развлекательная программа с призами.

"Яндекс Пэй" оборудовал интерактивные зоны "Станция тепла" на катках в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское". В Парке Горького посетителям предлагали горячий чай, а на Царской набережной вдоль ледовой дорожки поставили пуфы для отдыха.

"VK Видео" участвовал в установке главной парковой ели на катке у центральной арки Парка Горького. Площадку посетили тысячи горожан.

В парке "Красная Пресня" работала площадка бренда "Тимати & Majestic" – с катком, борта которого оформили ярким брендингом, новогодней елкой и арт-объектом. Диджей-сеты превратили катание в музыкальный перформанс под открытым небом.

Каток в парке "Ходынское поле" стал основной площадкой фестиваля Winter Fest Ильи Авербуха. Гости увидели выступления фигуристов, посетили мастер-классы и сделали снимки в новогодних фотозонах и у праздничных инсталляций.

Всего на городских площадках, включая парки, провели более 10 благотворительных партнерских мероприятий.

Одним из главных событий стала юбилейная, 15-я акция "Зимний праздник жизни", организованная вместе с благотворительным фондом "Линия жизни" в парке "Ходынское поле". Гостям показали ледовое шоу чемпионов под руководством Александра Энберта. Партнером мероприятия стал Альфа-Банк. Собранные средства направили на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для спасения тяжелобольных детей.

В День книгодарения в Парке Горького была акция "Принеси книгу и пройди на каток бесплатно". Фонд "Старость в радость" передал собранную литературу в московские дома престарелых. В парке "Фили" фонд "Вера" организовал новогодний праздник для подопечных Первого московского детского хосписа с мастер-классами и музыкальными выступлениями.

Малому бизнесу доступны сезонные фестивали, зимний клуб на Тверском бульваре и арт-павильон "Сделано в Москве" на Болотной площади, где можно представить свои товары.

Ранее стало известно, что 83% жителей столицы и 97% тех, кто непосредственно посещал программы проекта, считают: "Зима в Москве" делает досуг более интересным и разнообразным. Причем такой уровень удовлетворенности сопровождается ощущением улучшения возможностей для зимнего отдыха в Москве. Как выяснили эксперты, позитивные перемены отметили 73% горожан и 89% посетителей.

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Сюжет: Зима в Москве
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