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13 октября, 10:38

Экономика

Онлайн-курс для предпринимателей по цифровизации производства пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатный онлайн-курс "Умное производство своими силами" от ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) пройдет с 13 по 16 октября в рамках месяца московской промышленности. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Предприниматели узнают, какие процессы необходимо автоматизировать прежде всего, а также создадут план цифровизации производства на основе своих ресурсов и бюджета.

Курс создали по запросу бизнеса в рамках проекта "Город предпринимает" совместно со столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики, а также автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром".

Обучение будет состоять из четырех вебинаров, которые пройдут с 13:00 до 14:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на портале МБМ.

Первый вебинар под названием "Цифровизация цеха: как контролировать сотрудников и процессы" пройдет 13 октября. Участники научатся упрощать контроль за работой цеха, использовать трекеры и средства удаленного наблюдения за производством.

14 октября предприниматели приглашаются на вебинар "Цифровизация продаж и работы с клиентами". Им расскажут о выборе CRM для малых и средних производств, цифровизации сбора заявок, сотрудничестве с маркетплейсами, онлайн-платежах.

Вебинар "Цифровой учет производства: от заказа и склада до себестоимости и прибыли" проведут 15 октября. В этот день можно будет обсудить цифровизацию малых производств. Участников научат совмещать работу с заказчиками, закупки, склад, отгрузку и производство. В этом им помогут технологичные решения, которые позволяют экономить ресурсы.

Заключительным вебинаром 16 октября станет "Цифровизация на практике: опыт действующего производства". Предпринимателям предоставят практический кейс для рассмотрения. Им покажут, как один из столичных заводов использует в своей работе цифровые решения.

Вместе с тем 14 октября в столице пройдет бесплатная конференция для предпринимателей "Маркетингмания". Участники узнают о поиске клиентов, продвижении бизнеса в соцсетях, запуске партнерских программ, применении искусственного интеллекта, развитии личного бренда.

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