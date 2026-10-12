Открыт прием заявок на участие столичного бизнеса в проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московские компании могут присоединиться к городскому проекту "Зима в Москве" и представить свои бренды на площадках сезонных мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Партнерам доступны разные варианты сотрудничества: от оформления тематических пространств до проведения собственных активностей для посетителей. Участие в программе позволяет бизнесу заявить о себе широкой аудитории, привлечь потенциальных клиентов и использовать городскую инфраструктуру для продвижения.

Организации могут выбрать формат интеграции с учетом специфики своего бренда. Среди возможных вариантов – оформление новогодних елей и площадок в стилистике проекта, создание брендированных зон, включение в общую событийную программу, а также размещение фирменной символики на катках, лыжных и тюбинговых трассах.

Кроме того, компании могут представить продукцию в арт-павильоне проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади, стать партнерами зимнего клуба на Тверском бульваре или присоединиться к сезонным фестивалям.

Еще одно направление сотрудничества – организация собственной программы на городских площадках. Компании могут проводить лекции, мастер-классы, интерактивные занятия и промоакции, а информацию о запланированных событиях размещать в афише площадки.

Для участия в "Зиме в Москве" необходимо направить заявку через специальный портал или по электронной почте business-seasons@mos.ru.

Опыт предыдущих сезонов показывает, что городские проекты объединяют большое количество партнерских инициатив. За прошлую зиму реализовали более 670 совместных проектов с бизнесом – в два раза больше, чем летом 2025 года. В третьем сезоне "Лета в Москве" число партнерских интеграций превысило 1,1 тысячи.

В зимнем сезоне-2025/2026 к проекту присоединились, в частности, "Яндекс Пэй" и "VK Видео". Первый бренд организовал отапливаемые зоны отдыха на катках в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское". В Парке Горького посетителей угощали горячим чаем, а вдоль трассы в "Коломенском" разместили пуфы. "VK Видео", в свою очередь, оформил в фирменном стиле новогоднюю ель на катке у арки главного входа в Парк Горького.

Летом 2025 года партнером зон для купания под открытым небом в четырех парках стала программа лояльности "Свои плюсы". В парках "Ходынское поле", Измайловском, 50-летия Октября и музее-заповеднике "Коломенское" посетителям предоставляли надувные круги, мячи, детские жилеты и нарукавники с символикой партнера. На площадках также оборудовали фотозоны и установили автоматы с бесплатным солнцезащитным кремом.

Еще один пример долгосрочного сотрудничества – пространство "Сфера Х5" в Парке Горького, которое второй год подряд работало как партнерская площадка летнего сезона. Программа включала образовательные, спортивные и культурные события – лекции, карьерные встречи, HR-конференции, кинопоказы, тренировки бегового и велоклубов, стендап-выступления, музыкальные вечера, фестивали и мастер-классы. В будни пространство также использовали как бесплатный коворкинг под открытым небом.

Ранее в Москве прошел второй стартап-саммит, который состоялся 29 и 30 сентября при участии правительства столицы и Сбера. Мероприятие объединило более 4,5 тысячи человек из России и еще 21 страны, а онлайн-трансляции набрали 50 миллионов просмотров.

По итогам деловой программы заключили 50 соглашений о создании, тестировании и внедрении инновационных решений. Кроме того, предприниматели провели 540 встреч с потенциальными партнерами и заказчиками, а общий объем анонсированных инвестиционных предложений и сделок достиг 2,02 миллиарда рублей.