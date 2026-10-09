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09 октября, 15:28

Общество

Сеть коворкинг-центров НКО открыла новый сезон программы "Наставничество"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) открыла новый сезон программы "Наставничество". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Прием заявок стартует 10 октября. Каждому участнику в течение шести месяцев предоставят десять онлайн-консультаций. Наставника подбирают под конкретные задачи проекта – такой подход позволяет давать адресные рекомендации.

"Наставничество" – это прежде всего совместная работа. Такой формат открывает организациям новые точки роста, а опыт экспертов поможет участникам воплотить в жизнь больше социально значимых инициатив.

Кураторы закреплены за четырьмя темами. Управление организацией и отчетность ведет Дмитрий Григорьев – тренер-консультант и эксперт в сфере организационного развития НКО. На консультациях он помогает выстроить управленческую структуру, распределить зоны ответственности, настроить внутренние процессы и подготовить организацию к устойчивой работе.

Фандрайзинг курирует эксперт по привлечению средств, ведущий консультант АНО "Решения для благотворительности" Екатерина Кузнецова. С ней участники разбирают стратегию сбора средств, подготовку заявок, работу с донорами и партнерами.

В свою очередь, за информационную открытость отвечает пиар-директор АНО "Центр защиты бездомных животных "Ценность каждой жизни" Янна Аврелина. Она помогает выстроить коммуникацию с аудиторией, подготовить контент-план и сделать работу организации более понятной для общества.

Социальное проектирование закреплено за собственником агентства социального маркетинга "Сила дела" и продюсером социальных проектов Татьяной Чудилиной. На консультациях она помогает подготовить проект к презентации корпоративным и частным донорам и найти новые форматы взаимодействия с бизнесом.

Программа "Наставничество" начала работу в 2024 году. За предыдущие сезоны эксперты помогли НКО решить конкретные задачи. К примеру, АНО "Наш дар" после консультаций выстроила продвижение в социальных сетях и составила контент-план, АНО "Право на жизнь" подготовила индивидуальные предложения для бизнеса и частных доноров, а АНО "Инватриса" с помощью куратора оформила грантовую заявку для подачи на профильный конкурс.

"Наставничество" – один из форматов бесплатной образовательной программы "НКО Лаб". Участникам доступны и другие форматы обучения: курсы повышения квалификации, вебинары, персональные консультации, видеокурсы и интенсивы. Сеть коворкинг-центров НКО реализует эту программу с 2016 года.

Ранее сообщалось, что 28 октября "Малый бизнес Москвы" проведет бесплатную встречу для начинающих и действующих предпринимателей "Сила деловых связей" проекта "Нетворкинг-марафон". Участники смогут расширить круг деловых контактов.

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