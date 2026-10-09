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09 октября, 15:24

Экономика

МБМ проведет встречу по нетворкингу для столичных предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

"Малый бизнес Москвы" (МБМ) 28 октября проведет бесплатную встречу для начинающих и действующих предпринимателей "Сила деловых связей" проекта "Нетворкинг-марафон". Она станет заключительной в этом году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники смогут расширить круг деловых контактов, узнать, как переходить от знакомства к сотрудничеству и поддерживать общение с потенциальными партнерами. Также на мероприятии потренируют навыки самопрезентации и ведения переговоров.

Программа откроется нетворкинг-сессией "Калейдоскоп достижений". Под руководством тренера по бизнесу Алены Мельник предприниматели поделятся собственными победами, пользуясь возможностью открытого микрофона. После этого специалист по развитию и поддержке коммерческих проектов Ольга Иванова расскажет секреты укрепления деловых связей.

Предприниматель в сфере медиа и PR Виктор Леванов расскажет о поиске заказчиков через мессенджеры, развитии профессиональных сообществ и работе с обращениями клиентов. Он также затронет тему применения агентов на основе искусственного интеллекта для автоматизации общения.

Во второй части мероприятия участники пройдут нетворкинг-квест и на практике применят приемы делового общения.

Встреча пройдет с 14:00 до 18:00 в бизнес-пространстве "Митинг Поинт" делового центра "Москва". Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на портале МБМ.

Кроме того, 14 октября для предпринимателей пройдет бесплатная конференция "Маркетингмания". На ней эксперты расскажут, как находить и привлекать клиентов, продвигать бизнес в мессенджерах и соцсетях, запускать партнерские проекты, использовать ИИ и развивать личный бренд.

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