Эксперт Кирьянов: покупатели ищут необычные товары, чтобы выразить индивидуальность

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Покупателей привлекают товары, в которых практичность сочетается с оригинальным дизайном и неожиданными решениями. Об этом "Газете.ру" рассказал эксперт по маркетингу и коммуникациям Максим Кирьянов.

По его словам, такие вещи помогают взглянуть по-новому на привычные предметы и выразить индивидуальность. При выборе покупатели ориентируются на собственные вкусы, интересы и чувство юмора: одним нравятся минималистичные решения, другим – яркие цвета, мемы, необычные формы и забавные надписи.

Особенно заметна роль нестандартных товаров при выборе подарков. Кирьянов отметил, что люди хотят не просто вручить полезную вещь, но и показать, насколько хорошо знают увлечения и привычки получателя.

Например, любителю настольных игр можно подарить головоломку, ценителю домашнего уюта – свечу необычной формы, а человеку с хорошим чувством юмора – забавный аксессуар. При этом важнее не цена подарка, а его соответствие интересам человека.

Эксперт добавил, что ретейлерам важно сочетать привычный ассортимент с оригинальными предложениями. Однако необычный внешний вид сам по себе не делает товар востребованным, напротив, за ним должна стоять понятная функция, интересная идея или история.

"Например, настольная игра может раскрыть вечер в кругу друзей по-новому, аксессуар – привнести новых красок в ежедневную рутину, а предмет декора – усовершенствовать восприятие дома", – объяснил эксперт.

С 1 октября маркетплейсы обязали возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования. До этого онлайн-площадки сами определяли сроки, и на практике средства нередко приходили за несколько часов, однако теперь на них распространяется стандартный срок из закона о защите прав потребителей.

Новые правила касаются возврата товаров ненадлежащего качества, а также случаев, когда покупателю предоставили неполную или недостоверную информацию о покупке.