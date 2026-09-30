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Новости

30 сентября, 10:11

Общество

Маркетплейсы с 1 октября обяжут возвращать деньги за товары в течение 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 октября в России вступает в силу закон, обязывающий маркетплейсы возвращать покупателям денежные средства за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Об этом говорится в тексте закона.

До этого маркетплейсы самостоятельно определяли сроки перечисления средств за возвращенные покупки. На практике покупатели получали деньги в течение нескольких часов. Теперь на онлайн-площадки будет распространяться стандартный срок, предусмотренный законом о защите прав потребителей, который устанавливает единые правила для всех продавцов.

Это касается случаев возврата товаров ненадлежащего качества, а также ситуаций, когда потребителю была предоставлена неполная или недостоверная информация о товаре.

Ранее в Госдуме предложили ввести на маркетплейсах двухфакторную проверку возраста покупателей при заказе товаров с пометкой "18+". Вместе с тем депутат Дмитрий Свищев потребовал, чтобы маркетплейсы ежемесячно отчитывались перед Роспотребнадзором о количестве отклоненных заказов от несовершеннолетних.

Маркетплейсам в России дадут 10 дней на возврат денег за товары

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