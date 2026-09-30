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30 сентября, 10:14

Политика

Новый созыв Госдумы открыл первое пленарное заседание осенней сессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый, IX созыв Государственной думы РФ открыл первое пленарное заседание осенней сессии. На нем будут избраны председатель палаты и его заместители.

Также депутатам предстоит провести регистрацию новых составов партий, утвердить структуры комитетов и комиссий, а также избрать их руководителей.

Выборы депутатов Госдумы прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%, всего свои голоса отдали 67 448 094 человека.

По итогам подсчета голосов фракция "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, средний возраст депутата составляет 53 года.

Владимир Путин поддержал выдвижение Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы нового созыва. Соответствующую инициативу выдвинула партия "Единая Россия".

Также в IX созыв вошли 46 ветеранов СВО. В Кремле положительно оценили такой результат. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участники боевых действий смогут внести большой вклад в развитие предложений в рамках своих компетенций.

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