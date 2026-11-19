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Власти Нидерландов систематически препятствуют участию российских атлетов в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в королевстве.

В дипмиссии выразили возмущение отказом выдать визы почти всей российской делегации, которая должна выступить на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования пройдут с 4 по 6 декабря в городе Херенвен.

Посольство напомнило, что менее месяца назад из-за аналогичных действий нидерландских властей российские гимнастки не смогли принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.

При этом Королевский союз конькобежцев Нидерландов до этого заявлял о готовности принять российских спортсменов. По данным СМИ, попасть на предстоящие соревнования сможет только один представитель России – он воспользуется французской шенгенской визой. Причины отказа остальным участникам в выдаче документов не сообщаются.

Ранее власти Чехии заявили, что не будут выдавать визы российским хоккеистам для участия в чемпионате мира, который пройдет в стране. Глава МВД Любомир Метнар уточнил, что въехать в Чехию не смогут и спортсмены с визами других государств Шенгенской зоны.

Чешская хоккейная ассоциация подтвердила договоренность с ведомством и сообщила, что уведомит Международную федерацию хоккея о решении.

