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У журналистов пресс-пула американского лидера Дональда Трампа временно забрали телефоны при перелете из Китая в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

О необходимости сдать гаджеты журналисты узнали уже находясь на борту президентского Air Force One. Это было связано с соображениями безопасности.

Трамп посетил китайский Шэньчжэнь для участия в саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятия прошли 18 и 19 ноября. Свою поездку он оценил на 12 баллов из 10 возможных.

На полях саммита глава Белого дома встретился с Владимиром Путиным. На встрече они обсудили двусторонние отношения, а также урегулирование украинского конфликта.

Кроме того, Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу, которая продлилась 1,5 часа. По ее итогам лидеры приняли совместную декларацию о мире.