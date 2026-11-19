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Сообщение "коровушка" передала радиостанция УВБ-76, известная также как радиостанция "Судного дня", в четверг, 19 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает ее активность.

Сигнал зафиксировали в 18:28 по московскому времени. Для станции этот сигнал стал четвертым за день. До него в эфире передали "греховодник" в 10:56, "интервент" в 11:32 и "горногаст" в 13:04.

УВБ-76 создали в 1970-х годах как военную радиостанцию. Чаще всего в ее эфире звучит короткий жужжащий сигнал, из-за чего станцию прозвали "Жужжалкой".

Ранее она передала в эфир сигнал "зимостойкий". Также можно было услышать сообщения "анданте", "ледозалп" и "бензовоз". Кроме того, до этого радиостанция передала сигнал "бесоспор".