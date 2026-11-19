Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Продюсер Яна Рудковская раскрыла подробности воспитания старшего сына Александра от своего супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Об этом она рассказала на премии OK! Awards "Больше чем звезды", передает издание Super.

По словам Рудковской, подростковый возраст – непростой период и для ребенка, и для родителей, поэтому сейчас она старается уделять юноше как можно больше времени и быть рядом в важные моменты.

"Сейчас мы много времени уделяем учебе и восстановлению после травмы. Я его успокаиваю, мы с ним общаемся. Подростки – это сложно, особенно мальчики", – поделилась продюсер.

Она подчеркнула, что Александр – весьма самостоятельный юноша. У него есть собственный охранник, с которым они отлично ладят, а сам сын постоянно чем-то увлечен.

Кроме того, подросток часто зовет всю семью на концерты известных исполнителей, поэтому скучать никому не приходится.

Ранее Рудковская заявила, что не стала бы претендовать на звание мамы года, поскольку считает своего мужа еще более достойным родителем. Говоря о достоинствах супруга, она предложила ввести отдельную номинацию для отцов.