Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danilova.ri

Невестка актера Стивена Сигала, модель и блогер Айрин Данилова родила дочь. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Моя маленькая Скорпиоша, моя родная душа, мой лучший друг навсегда", – написала модель, при этом имя дочери она раскрывать не стала.

Девочка появилась на свет в Америке. Изначально Данилова собиралась рожать в России, однако ей и мужу пришлось задержаться в США из-за семейных вопросов. При этом блогер отметила, что убеждена в том, что "не все в жизни должно происходить по заранее задуманному сценарию".

"Иногда самые важные события случаются именно так, как решают за нас обстоятельства, – и значит, так правильно", – отметила она.

Доминик Сигал и Данилова познакомились в Москве, а свадьбу сыграли в Барвихе. На торжестве присутствовали родители модели и Сигал. Мать Доминика, модель Келли Лербок, праздник пропустила, но, по данным СМИ, с невесткой она поддерживает доброжелательные отношения.

Ранее сообщалось, что у звезды фильмов "Дьявол носит Prada" и "Интерстеллар" Энн Хэтэуэй родился третий ребенок. Актрису заметили во время прогулки по Нью-Йорку 17 ноября. Хэтэуэй несла новорожденного ребенка в слинге, пристегнутом к груди. У актрисы и ее мужа Адама Шульмана уже есть двое сыновей – Джонатан и Джек.

