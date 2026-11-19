Фото: Аппарат заместителя мэра Москвы

Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу пройдут в Москве с 19 по 21 ноября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Турниры станут главными стартами сезона. Их проводит Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) при поддержке Российского спортивного фонда.

Соревнования состоятся в год 40-летия акробатического рок-н-ролла в России. Спортсменов примет МФСК "Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в "Лужниках".

"В настоящее время в Москве акробатическим рок-н-роллом занимаются свыше 17 тысяч человек", – рассказал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

По его словам, более 2 тысяч из них – профессионалы, которые тренируются в столичных спортивных школах. Московская школа акробатического рок-н-ролла входит в число ведущих в России: в прошлом году больше 50% состава национальной сборной по этому виду спорта составляли именно москвичи.

19 ноября сильнейшие атлеты страны выйдут на главную арену. В течение трех дней они будут бороться за призовые места в 16 дисциплинах. В расписание вошли парные номера в разрядах "М класс-микст", "А класс-микст" и "В класс-микст", а также командные программы "Формейшн" и "Формейшн-микст". В категории "Буги-вуги" выступят представители всех возрастных и половых групп: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины.

Итоги соревнований определят состав национальной команды России, которая выступит на международных стартах. Помимо этого, участники смогут выполнить требования для присвоения спортивных разрядов и званий.

Между тем начинающие и опытные шахматисты в возрасте от 14 до 35 лет могут присоединиться к занятиям клуба проекта "Молодежь Москвы". В ноябре и декабре участникам предложат онлайн-лекции по теории и очные встречи для практической игры. Занятия проведет кандидат в мастера спорта по шахматам Илья Дуркин.