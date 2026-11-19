Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль подаст заявление на паспорт ООН, если Вена лишит ее австрийского гражданства. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам экс-главы МИД Австрии, утрата этого статуса сделает ее апатридом – лицом без гражданства. В таком положении она и планирует обратиться за новым паспортом.

Отдельно Кнайсль указала, что в 2020 году уехала из Австрии не по своей воле. По ее словам, ей пришлось преодолеть множество трудностей и заново построить жизнь. Возвращаться на родину после этого она не собирается.

О том, что австрийские власти запустили процесс лишения Кнайсль гражданства, она рассказала 16 ноября. По словам экс-главы МИД Австрии, причиной решения стал тот факт, что она преподает в российском вузе.

