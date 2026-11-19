Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Текущий год стал поворотным в развитии школьных музеев: в России сформировали единую систему координации более 43 тысяч экспозиций при образовательных организациях. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на втором всероссийском форуме "Государственная политика в гуманитарной сфере", который проходит в МГПУ.

Сейчас свыше 22 тысяч школьных музеев посвящены специальной военной операции. Для упорядочения их работы в стране создали общий реестр, открыли специализированный портал "Школьный-музей.РФ" и определили ответственных за это направление в каждом регионе. По словам Кравцова, важным этапом стало создание Центра музейной педагогики.

Отдельное внимание уделили профессиональной оценке и методической поддержке музейных проектов. Для этого сформировали совет, в который вошли 22 эксперта. При его участии восемь федеральных инновационных площадок получили методическое сопровождение, а программу повышения квалификации завершили более 500 человек из 89 регионов.

Форум посвящен вопросам сохранения исторической правды, противодействия фальсификации прошлого, исторического просвещения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в преподавании истории.

Ранее замминистра просвещения России Ольга Колударова заявила, что традиционные духовно-нравственные ценности необходимо прививать детям с рождения. По ее словам, именно в детском саду формируются основы мировоззрения ребенка и его отношение к таким ценностям. В школе эти установки продолжают развиваться и передаваться следующим поколениям.

