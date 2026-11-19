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Финляндии заявлен решительный протест из-за решения Хельсинки ввести дополнительные ограничения на въезд в страну российских граждан, в том числе спортсменов. Об этом сообщили в МИД России.

Ранее российские фигуристы не смогли попасть в Хельсинки, где с 20 по 21 ноября пройдет этап международной серии Гран-при. Причиной оказались новые правила въезда, о которых объявил МИД Финляндии. Ограничения для россиян вступили в силу с 16 ноября и затронули также профессиональных спортсменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала произошедшее "неонацизмом в полный рост". По словам дипломата, россияне ехали на соревнования за медалями.

Кроме того, по мнению Владимира Путина, отказ Финляндии спортсменам России снижает уровень доверия. Глава государства назвал нарушением норм спортивного права и непоследовательностью отказ допустить спортсменов из России на соревнования вопреки решению Спортивного арбитражного суда.