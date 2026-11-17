Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Недопуск российских фигуристов на соревнования в Финляндии является "неонацизмом в полный рост". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, россияне ехали на турнир за медалями.

"Знали, что наши едут за медалями, и не пустили", – сказала она.

В Хельсинки 20–21 ноября должен пройти этап международной серии Гран-при. Однако российские фигуристы не смогли добраться до Финляндии, чтобы принять участие в турнире. Причиной стали новые правила въезда, которые затронули в том числе профессиональных спортсменов.

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что разочарованы политизированным решением финских властей в отношении фигуристов. Решение Хельсинки противоречит Олимпийской хартии и конституции Международного союза конькобежцев.