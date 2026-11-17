Фото: 123RF.com/oak22studio

Китайские материаловеды создали защитное покрытие для цинковых аккумуляторов, которое увеличивает стабильность их анода в 38 раз. Благодаря разработке батареи сохраняют 90% первоначальной емкости после 350 циклов зарядки и разрядки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Sustainability.

Разработку представила группа ученых под руководством профессора Городского университета Гонконга Чжи Чуньи. Исследователи изучали процессы на границе между электролитом и цинковым анодом – отрицательным электродом аккумулятора. Его поверхность покрывает тонкий защитный слой, который пропускает ионы цинка и препятствует разложению электролита во время зарядки.

Ученые выяснили, что при работе батареи структура этого слоя постепенно меняется. Чтобы установить причины его разрушения, они наблюдали за поверхностью анода с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на протяжении пяти циклов зарядки и разрядки.

Анализ показал, что в защитном слое образуются глубокие трещины и отверстия, внутри которых скапливается металлический цинк. При этом повышенная концентрация атомов этого металла рядом с анодом замедляла разрушение покрытия. Это наблюдение подсказало исследователям, что увеличение доли цинка в защитном слое может повысить его прочность.

Последующие эксперименты подтвердили гипотезу. По мнению авторов исследования, цинковые аккумуляторы могут стать более дешевой, безопасной и экологичной альтернативой промышленным литиевым батареям.

Ранее ученые МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с международными коллегами разработали уникальные "часы старения" tAge. Инструмент анализирует активность тысяч генов и позволяет точно определять биологический возраст, прогнозировать продолжительность жизни и риски хронических заболеваний, включая диабет и патологии сердца.