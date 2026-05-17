17 мая, 18:42

В РФ создали сервис для выявления опасной и нежелательной информации

Фото: 123RF.com/kaosarjahid

Российские ученые создали интеллектуальный сервис, автоматически определяющий потенциально опасную, недостоверную и нежелательную информацию в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).

По словам экспертов, в сервисе применяются технологии машинного обучения и современных методов обработки текстовых данных. В качестве одного из преимуществ разработки ученые выделили высокую точность анализа сведений.

В рамках работы исследователи разработали ключевые модули системы, в число которых вошли аутентификация и авторизация пользователей, модуль работы со словарем, логирование и аналитические компоненты.

"Поиск по словарю обеспечивает базовый уровень анализа за счет сопоставления текста с ключевыми словами. Морфологический анализ позволяет учитывать различные словоформы за счет лемматизации. Интеллектуальный анализ реализован с использованием предобученной модели на основе трансформеров", – пояснил профессор вуза Юрий Леохин.

В будущем ученые намерены усовершенствовать модели машинного обучения, расширить словарь анализа и увеличить точность классификации контента.

Ранее ученые из Института искусственного интеллекта AIRI создали ИИ-модель Marchuk, которая предсказывает климатические катаклизмы по тому же принципу, что нейросети генерируют видео. Программа проводит анализ известных метеоданных, после чего выстраивает возможные сценарии. Это позволяет создавать прогнозы погоды быстрее и проще, чем традиционными методами.

Главное

