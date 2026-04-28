Российские ученые создали нейросеть для прогноза погоды на месяц вперед

Ученые из Института искусственного интеллекта AIRI создали ИИ-модель Marchuk, которая предсказывает климатические катаклизмы по тому же принципу, что нейросети генерируют видео. Об этом газете "Известия" заявил руководитель группы "Генеративный ИИ для видео" лаборатории FusionBrain Института AIRI Константин Соболев.

Программа проводит анализ известных метеоданных, после чего выстраивает возможные сценарии. Это позволяет создавать прогнозы погоды быстрее и проще, чем традиционными методами.

По словам Соболева, для создания качественного прогноза Marchuk достаточно получить информацию о погоде за последний день – четыре "снимка" состояния атмосферы, сделанные с 6-часовыми интервалами. На их основе нейросеть способна предсказать погоду на срок от 1 до 8 дней вперед.

Модель можно запустить даже на домашнем ноутбуке. Marchuk за несколько минут сделает прогноз на ближайшие дни и рассчитает вероятности климатических аномалий на период до месяца, добавил собеседник издания.

Подобные сведения, в частности, важны спасателям для реагирования на катастрофы, аграриям – для планирования посева, а также страховщикам – для прогнозирования рисков.

Ранее биофизик Алексей Карнаухов заявил, что климат в европейской части России, Северной Америке и Европе может стать холоднее в ближайшие годы. По его словам, глобальное потепление спровоцирует таяние льдов в Гренландии, из-за чего в Северную Атлантику будет поступать больше пресной воды. Это нарушит устоявшиеся климатические процессы и вызовет похолодание.