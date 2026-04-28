Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 09:54

Технологии

Российские ученые создали нейросеть для прогноза погоды на месяц вперед

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые из Института искусственного интеллекта AIRI создали ИИ-модель Marchuk, которая предсказывает климатические катаклизмы по тому же принципу, что нейросети генерируют видео. Об этом газете "Известия" заявил руководитель группы "Генеративный ИИ для видео" лаборатории FusionBrain Института AIRI Константин Соболев.

Программа проводит анализ известных метеоданных, после чего выстраивает возможные сценарии. Это позволяет создавать прогнозы погоды быстрее и проще, чем традиционными методами.

По словам Соболева, для создания качественного прогноза Marchuk достаточно получить информацию о погоде за последний день – четыре "снимка" состояния атмосферы, сделанные с 6-часовыми интервалами. На их основе нейросеть способна предсказать погоду на срок от 1 до 8 дней вперед.

Модель можно запустить даже на домашнем ноутбуке. Marchuk за несколько минут сделает прогноз на ближайшие дни и рассчитает вероятности климатических аномалий на период до месяца, добавил собеседник издания.

Подобные сведения, в частности, важны спасателям для реагирования на катастрофы, аграриям – для планирования посева, а также страховщикам – для прогнозирования рисков.

Ранее биофизик Алексей Карнаухов заявил, что климат в европейской части России, Северной Америке и Европе может стать холоднее в ближайшие годы. По его словам, глобальное потепление спровоцирует таяние льдов в Гренландии, из-за чего в Северную Атлантику будет поступать больше пресной воды. Это нарушит устоявшиеся климатические процессы и вызовет похолодание.

Синоптики составили прогноз погоды на оставшиеся месяцы весны в Москве

Читайте также


технологиипогода

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика