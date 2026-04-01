Новости

01 апреля, 17:03

Общество

Россиян предупредили о росте ультрафиолетового индекса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россиянам стоит помнить об осторожности из-за повышения ультрафиолетового индекса, сообщает RT со ссылкой на ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам специалиста, солнце с каждым днем увеличивает свою высоту над горизонтом, что повышает и ультрафиолетовый индекс. Особенную осторожность стоит соблюдать тем, кто проводит много времени на улице, включая дачников и отдыхающих. Это позволит уменьшить риск ожогов кожи и глаз, отметила Макарова.

Помимо непосредственно солнечной активности, стоит также помнить и о других неблагоприятных летних погодных явлениях – волнах жары, ливнях, грозах, граде и шквалах. Эксперт посоветовала следить за краткосрочными прогнозами, чтобы вовремя узнать о возможной непогоде.

"Мы о жаркой погоде предупреждаем, на это можно ориентироваться – по крайней мере, на прогнозы аномалий, которые даются на декаду, на пять дней, на краткосрочные прогнозы", – указала Макарова.

До по 5 апреля в Москве и Подмосковье прогнозируется аномально жаркая погода. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7 и более градусов. В связи с этим в столице и регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

обществопогода

