Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город Энергодар в Запорожской области оказался полностью обесточен из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам, заявил в MAX глава города Максим Пухов.

По его словам, точные сроки восстановления назвать невозможно, так как высок риск повторения ударов и скрытых повреждений сети. В это же время критическая инфраструктура запитана через резервные источники питания.

Энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения электроэнергией жителей города, сообщил Пухов.

Ранее в Брянске украинский дрон упал на парковку торгового центра (ТЦ) "Аэропарк". В результате случившегося никто не пострадал. Специалисты приняли решение оцепить территорию парковки.

