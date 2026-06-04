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04 июня, 11:58

Происшествия

Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город Энергодар в Запорожской области оказался полностью обесточен из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам, заявил в MAX глава города Максим Пухов.

По его словам, точные сроки восстановления назвать невозможно, так как высок риск повторения ударов и скрытых повреждений сети. В это же время критическая инфраструктура запитана через резервные источники питания.

Энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения электроэнергией жителей города, сообщил Пухов.

Ранее в Брянске украинский дрон упал на парковку торгового центра (ТЦ) "Аэропарк". В результате случившегося никто не пострадал. Специалисты приняли решение оцепить территорию парковки.

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