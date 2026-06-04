Губернатор Подмосковья Воробьев предложил ввести штрафы по камерам за мусор

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести систему, которая будет по камерам определять и автоматически штрафовать граждан за мусор. Инициативу он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает Агентство "Москва".

"В свое время мы предложили рассмотреть систему наподобие контроля за дорожным движением, когда видеокамера видит, что этот человек нарушает, он мусорит, распивает спиртное, представляет угрозу, и ему просто прилетает "привет". Система может работать так, что нарушителей будут приглашать в полицию, тебе показывают, и ты платишь штраф 5 тысяч рублей", – рассказал глава региона.

По его словам, такой системы нет, потому что людей это "очень раздражает". В данный момент граждане могут мусорить, если так воспитаны, и им ничего за это не будет, только если полицейский в момент нарушения не подойдет и не выпишет протокол, заключил Воробьев.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что выбрасывание мусора из окна может грозить лишением свободы. Она уточнила, что чаще всего таких соседей наказывают штрафом 2–3 тысячи рублей. Однако в случае падения мусора на человека все зависит от тяжести причиненного вреда. Если они тяжкие или выяснится, что пострадавший от них умер, виновному грозят принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на этот же срок.